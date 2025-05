URBAN SKETCHERS FRANCE – Lyon, 6 juin 2025 07:00, Lyon.

Rhône

URBAN SKETCHERS FRANCE Lyon Rhône

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-06

Du Vieux Lyon à Croix Rousse, en passant par la Presqu’île, explorons ensemble la ville de Lyon par le croquis !

.

Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

From Vieux Lyon to Croix Rousse, via the Presqu’île, let’s explore the city of Lyon through sketching!

German :

Von Vieux Lyon über Croix Rousse bis hin zur Presqu’île: Erkunden wir gemeinsam die Stadt Lyon durch Skizzen!

Italiano :

Dalla Vieux Lyon alla Croix Rousse, passando per la Presqu’île, esploriamo insieme la città di Lione attraverso il disegno!

Espanol :

Del Vieux Lyon a la Croix Rousse, pasando por la Presqu’île, ¡exploremos juntos la ciudad de Lyon a través del dibujo!

L’événement URBAN SKETCHERS FRANCE Lyon a été mis à jour le 2025-05-22 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme