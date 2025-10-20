Urban Tennis by BMH Les Ateliers des Capucins Brest

Urban Tennis by BMH

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

2025-10-20

Jeu, set et Match !

La Place des Machines se transforme en court de tennis !

Au programme inititations, rencontres avec des joueurs professionnels…. !

Informations pratiques

Plus d’information en ligne à venir !

Événement dédié aux enfants de 8 à 12 ans. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

