Urban Tennis Tour 2026 Place de la République Metz

Urban Tennis Tour 2026

Place de la République Place de République Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

2026-04-15

Après plus de 300 étapes et près de 135 000 personnes initiées à l’Urban tennis depuis 2022, l’Urban tennis Tour revient pour une 5ème édition encore plus grande.

L’Urban Tennis Tour fait escale à Metz où de nombreuses animations seront proposées pour initier les passants à cette nouvelle façon de jouer au tennis. Pensé pour être pratiqué partout et par tous, l’Urban tennis permet de jouer autrement et d’attirer un nouveau public. Cette nouvelle discipline permet de créer le lien entre la rue et le club de tennis.

L’Urban tennis, comment jouer ? Il suffit de deux raquettes 21 pouces et d’une balle en mousse ! Les pratiquants jouent ensuite avec un filet, en utilisant le mobilier urbain ou encore contre un mur. Il est possible de tracer un terrain de 6mX12m à la craie mais ce n’est pas une obligation.

Bref, l’Urban tennis c’est free et pour le fun !

Cette étape de la tournée est encadrée par la Fédération Française de Tennis, la Ligue Grand Est de tennis, le Comité Moselle de tennis et la Ville de Metz. Un village d’animations de 600 m² va être installé avec six espaces de jeu. Pendant une journée, le public aura ainsi l’opportunité de s’initier avec les équipes de la FFT.

Ouverte à tous, cette tournée sillonne la France avec l’ambition de faire découvrir cette pratique sportive au plus grand nombre.Tout public

Place de la République Place de République Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

After more than 300 stops and almost 135,000 people introduced to Urban tennis since 2022, the Urban tennis Tour is back for an even bigger 5th edition.

The Urban Tennis Tour will be stopping off in Metz, where a host of events will be on offer to introduce passers-by to this new way of playing tennis. Designed to be played everywhere and by everyone, Urban Tennis offers a new way of playing tennis and attracts a whole new audience. This new discipline creates a link between the street and the tennis club.

How do you play Urban tennis? All you need are two 21 rackets and a foam ball! Players then play with a net, using street furniture or against a wall. A 6m x 12m court can be chalked out, but this is not compulsory.

In short, Urban tennis is free and fun!

This leg of the tour is organized by the French Tennis Federation, the Grand Est Tennis League, the Moselle Tennis Committee and the City of Metz. A 600 m² entertainment village will be set up with six play areas. Over the course of a day, the public will have the opportunity to learn the basics with FFT teams.

Open to all, this tour is criss-crossing France with the aim of bringing tennis to as many people as possible.

