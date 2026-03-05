Urban Tracks Sedan

Urban Tracks

MJC Calonne Place Calonne Sedan Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit (adhérents MJC et de 25 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Dans le cadre d’Urban Tracks autour des cultures urbaines, la MJC Calonne organise son évènement danse hip-hop! Le Battle Break, une compétition/spectacle de danse hip-hop qui n’a cessé d’évolué tant sur le niveau des danseurs participants (national/international) que le jury accueilli (de renommée internationale). Un moment spectaculaire avec 20 à 30 équipes de Paris, de la région Grand Est (Troyes, Strasbourg, Metz, Reims) et de l’étranger (Belgique, Hollande, Luxembourg). Cet évènement est composé d’un jury de renommée reconnu dans le milieu du breaking et, comme la tradition l’exige, d’un speaker et d’un DJ spécialiste de ce type d’évènement pour nous guider tout au long de la compétition.

.

MJC Calonne Place Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Urban Tracks, the MJC Calonne organizes its hip-hop dance event! The Battle Break, a hip-hop dance competition/show that has continued to evolve in terms of both the level of participating dancers (national/international) and the jury (internationally renowned). A spectacular event with 20 to 30 teams from Paris, the Grand Est region (Troyes, Strasbourg, Metz, Reims) and abroad (Belgium, Holland, Luxembourg). The event features a renowned breaking jury and, as tradition demands, a speaker and DJ specializing in this type of event to guide us through the competition.

