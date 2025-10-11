URBAN TRAIL 5EME EDITION CHAUMONT Chaumont

Rue du Val Barizien Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-11

Tout public
Rendez-vous les 11 & 12 octobre à Chaumont pour une édition exceptionnelle placée sous le signe du partage, de l’inclusion et de la convivialité ! ??

Que vous soyez coureur aguerri, sportif du dimanche, en situation de handicap, en famille ou entre amis, cet événement est fait pour vous !

À l’Urban Trail de Chaumont, le sport se vit ensemble, dans la bonne humeur, la solidarité et une énergie collective unique. Chacun y trouve son rythme, son plaisir, et surtout, sa place !

La Conquérante 24h Le défi ultime ! Une boucle urbaine de 7,4 km et 240 D+ à parcourir chaque heure, en solo, duo ou trio. L’objectif est simple valider sa boucle en moins d’une heure pour repartir. Jusqu’où irez-vous ?
Ambiance électrique, encouragements du public et dépassement de soi garantis. Attention, les places sont limitées à 270 participants et nous serons vite complets avant la date limite du 14 septembre !

La Ronde des Tourelles Le trail semi-urbain incontournable de 12,3 km et 310 D+ pour explorer Chaumont et ses bois au rythme du soleil couchant.
La Rando Pédestre Semi-Nocturne L’expérience conviviale par excellence ! Une randonnée de 12,9 km et 310 D+ accessible à tous, pour profiter de la douceur du soir en famille ou entre amis.
La Ronde Handi Nature (GRATUITE) L’inclusion au cœur de la fête ! Une course de 10,8 km avec 250 D+, réservée aux joëlettes, pour un moment de sport, de solidarité et de partage.
La Ronde du Signe (Biathlon Urbain) L’épreuve la plus fun et collective ! Une boucle de 2,9 km à effectuer 3 fois avec un shoot en fin de boucle (pénalité 200m). Précision et esprit d’équipe garantis !
La Course Famille/Enfants (GRATUITE) Le plaisir du sport en famille ! Une boucle de 1 km ouverte à tous, petits et grands. Venez déguisés pour Halloween, rires et souvenirs assurés ! Possibilité de faire 500m pour les tous petits avec un parent.
Et ce n’est pas tout !

Un village sportif animé vous attend avec stands partenaires, écran géant pour suivre les athlètes en live, sons et lumières, restauration, buvette et de nombreuses animations pour une ambiance de folie !

Les inscriptions c’est par ici https://chronopro.net/produit/urban-trail-chaumont-2025-presentation/??

Plus d’infos https://urban-trail-chaumont.fr/   .

