URBAN TRAIL DE CASTELNAU Palais des Sports Chaban-Delmas Castelnau-le-Lez

L’association Run Trail de Castenau le Lez propose, avec le concours de la Ville de Castelnau le Lez, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son Urban Trail.

500 coureurs sont attendus au départ du Palais des Sports Chaban-Delmas sur les deux courses de 15 km et 7 km proposées.

Horaires

De 7h30 à 9h Retrait des dossards

9h30 Départ des 15 km

9h45 Départ des 7 km

12h Remise des Prix au car Podium d’Hérault Sport .

Palais des Sports Chaban-Delmas 515 Avenue de la Monnaie Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

