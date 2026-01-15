URBAN TRAIL DE LA POMME Saint-Just

URBAN TRAIL DE LA POMME

Rue du Dardaillon Saint-Just Hérault

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Urban trail de la pomme

7février 2025 @ 9 h 30 min 12 h 00 min

Inscriptions https://www.3wsport.com/courses#allraces

Renseignements à urbantrailstjust@gmail.com

06 12 09 29 86

Envie de découvrir Saint Just autrement ? Sport Ever et St Just Do It s’associent et vous donnent rendez-vous le samedi 7 février, pour un parcours autour des monuments de notre village et de sa campagne voisine, dans une ambiance sportive et festive ! Venez marcher 6km ou courir 6 ou 12 km. Venez déguisés ! Parcours adultes et parcours enfants. .

Rue du Dardaillon Saint-Just 34400 Hérault Occitanie +33 6 12 09 29 86

English :

Urban trail de la pomme

february 7, 2025 @ 9 h 30 min 12 h 00 min

Registration https://www.3wsport.com/courses#allraces

Information at urbantrailstjust@gmail.com

06 12 09 29 86

