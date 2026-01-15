URBAN TRAIL DE LA POMME Saint-Just
URBAN TRAIL DE LA POMME Saint-Just samedi 7 février 2026.
URBAN TRAIL DE LA POMME
Rue du Dardaillon Saint-Just Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Urban trail de la pomme
7février 2025 @ 9 h 30 min 12 h 00 min
Inscriptions https://www.3wsport.com/courses#allraces
Renseignements à urbantrailstjust@gmail.com
06 12 09 29 86
Envie de découvrir Saint Just autrement ? Sport Ever et St Just Do It s’associent et vous donnent rendez-vous le samedi 7 février, pour un parcours autour des monuments de notre village et de sa campagne voisine, dans une ambiance sportive et festive ! Venez marcher 6km ou courir 6 ou 12 km. Venez déguisés ! Parcours adultes et parcours enfants. .
Rue du Dardaillon Saint-Just 34400 Hérault Occitanie +33 6 12 09 29 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Urban trail de la pomme
february 7, 2025 @ 9 h 30 min 12 h 00 min
Registration https://www.3wsport.com/courses#allraces
Information at urbantrailstjust@gmail.com
06 12 09 29 86
L’événement URBAN TRAIL DE LA POMME Saint-Just a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT PAYS DE LUNEL