URBAN TRAIL DE MONTPELLIER Montpellier
URBAN TRAIL DE MONTPELLIER Montpellier samedi 10 janvier 2026.
URBAN TRAIL DE MONTPELLIER
1 Place Georges Frêche Montpellier Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Des parcours revisités pour encore plus de plaisir et de découvertes
Une organisation pensée pour rendre votre expérience plus fluide et conviviale
Toujours cette ambiance unique qui fait de l’Urban Trail de Montpellier bien plus qu’une course
L’Urban Trail de Montpellier revient pour une 9ᵉ édition exceptionnelle !
Après une édition 2024 mémorable, vous avez été plus de 4100 à fouler les rues et les lieux emblématiques de Montpellier.
Vos sourires, vos encouragements… mais aussi vos remarques précieuses, nous les avons écoutées
Le samedi 10 janvier 2026, préparez-vous à (re)découvrir l’Urban Trail sous un tout nouveau jour
Que vous soyez coureur.euse du 6km festif ou du 12km sportif et culturel, une chose est sûre vous allez vivre une expérience inoubliable dans le cœur de notre belle ville
Les inscriptions ouvriront très bientôt… restez connectés !
Alors, qui sera au départ le 10 janvier 2026 pour écrire la suite de l’histoire avec nous ? .
1 Place Georges Frêche Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 39 63 contact@montpelliertriathlon.com
English :
Redesigned routes for even greater pleasure and discovery
An organization designed to make your experience more fluid and convivial
The unique atmosphere that makes the Montpellier Urban Trail so much more than just a race
German :
Neu gestaltete Strecken für noch mehr Spaß und Entdeckungen
Eine durchdachte Organisation, um Ihr Erlebnis flüssiger und geselliger zu gestalten
Die einzigartige Atmosphäre, die den Urban Trail de Montpellier zu mehr als nur einem Lauf macht
Italiano :
Percorsi ridisegnati per un divertimento e una scoperta ancora maggiori
Un’organizzazione pensata per rendere la vostra esperienza il più agevole e amichevole possibile
La stessa atmosfera unica che rende il Montpellier Urban Trail molto più di una semplice gara
Espanol :
Rutas rediseñadas para divertirse y descubrir aún más
Una organización diseñada para que tu experiencia sea lo más fluida y agradable posible
El mismo ambiente único que hace del Trail Urbano de Montpellier mucho más que una carrera
