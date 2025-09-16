URBAN TRAIL DE MONTPELLIER Montpellier

URBAN TRAIL DE MONTPELLIER Montpellier samedi 10 janvier 2026.

URBAN TRAIL DE MONTPELLIER

1 Place Georges Frêche Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Des parcours revisités pour encore plus de plaisir et de découvertes

Une organisation pensée pour rendre votre expérience plus fluide et conviviale

Toujours cette ambiance unique qui fait de l’Urban Trail de Montpellier bien plus qu’une course

L’Urban Trail de Montpellier revient pour une 9ᵉ édition exceptionnelle !

Après une édition 2024 mémorable, vous avez été plus de 4100 à fouler les rues et les lieux emblématiques de Montpellier.

Vos sourires, vos encouragements… mais aussi vos remarques précieuses, nous les avons écoutées

Le samedi 10 janvier 2026, préparez-vous à (re)découvrir l’Urban Trail sous un tout nouveau jour

Des parcours revisités pour encore plus de plaisir et de découvertes

Une organisation pensée pour rendre votre expérience plus fluide et conviviale

Toujours cette ambiance unique qui fait de l’Urban Trail de Montpellier bien plus qu’une course

Que vous soyez coureur.euse du 6km festif ou du 12km sportif et culturel, une chose est sûre vous allez vivre une expérience inoubliable dans le cœur de notre belle ville

Les inscriptions ouvriront très bientôt… restez connectés !

Alors, qui sera au départ le 10 janvier 2026 pour écrire la suite de l’histoire avec nous ? .

1 Place Georges Frêche Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 39 63 contact@montpelliertriathlon.com

English :

Redesigned routes for even greater pleasure and discovery

An organization designed to make your experience more fluid and convivial

The unique atmosphere that makes the Montpellier Urban Trail so much more than just a race

German :

Neu gestaltete Strecken für noch mehr Spaß und Entdeckungen

Eine durchdachte Organisation, um Ihr Erlebnis flüssiger und geselliger zu gestalten

Die einzigartige Atmosphäre, die den Urban Trail de Montpellier zu mehr als nur einem Lauf macht

Italiano :

Percorsi ridisegnati per un divertimento e una scoperta ancora maggiori

Un’organizzazione pensata per rendere la vostra esperienza il più agevole e amichevole possibile

La stessa atmosfera unica che rende il Montpellier Urban Trail molto più di una semplice gara

Espanol :

Rutas rediseñadas para divertirse y descubrir aún más

Una organización diseñada para que tu experiencia sea lo más fluida y agradable posible

El mismo ambiente único que hace del Trail Urbano de Montpellier mucho más que una carrera

L’événement URBAN TRAIL DE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT MONTPELLIER