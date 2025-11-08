Urban Trail de Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme

Urban Trail de Saint-Valery-sur-Somme

Place Saint-Martin Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Après le succès de la première édition, l’Urban Trail de Saint-Valery-sur-Somme revient pour une 2ᵉ édition, le samedi 8 novembre 2025.

Une occasion unique de mêler sport, découverte et convivialité !

Ce qui vous attend

Le parcours de 9 kilomètres, accessible à tous, vous fera découvrir Saint-Valery autrement.

En courant ou en marchant, peu importe votre rythme l’important est de profiter des animations tout au long du parcours, de vos coups de cœur de l’an dernier (le ravito du terroir, notamment ) et des nouveautés que nous vous avons préparées.

500 dossards disponibles.

Pas d’inscriptions sur place.

Retrait des dossards à partir de 15h place Saint-Martin

Départ à 17h place Saint-Martin

Place Saint-Martin Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

English :

After the success of the first edition, the Saint-Valery-sur-Somme Urban Trail is back for a 2? edition on Saturday, November 8, 2025.

A unique opportunity to combine sport, discovery and conviviality!

What’s in store for you?

The 9-kilometer course, accessible to all, will give you a whole new way to discover Saint-Valery.

Whether you run or walk, it doesn’t matter what your pace is: the important thing is to take advantage of the events along the route, your favorites from last year (notably the ravito du terroir ) and the new features we’ve prepared for you.

500 race numbers available.

No on-site registration.

Bibs available from 3pm at Place Saint-Martin

Start at 5pm place Saint-Martin

German :

Nach dem Erfolg der ersten Veranstaltung kehrt der Urban Trail von Saint-Valery-sur-Somme am Samstag, den 8. November 2025, zu einer zweiten Auflage zurück.

Eine einzigartige Gelegenheit, Sport, Entdeckungen und Geselligkeit miteinander zu verbinden!

Was Sie erwartet:

Die 9 Kilometer lange Strecke ist für alle zugänglich und lässt Sie Saint-Valery auf andere Weise entdecken.

Egal, ob Sie laufen oder wandern, Ihr Tempo ist egal: Hauptsache, Sie profitieren von den Animationen entlang der Strecke, von Ihren Favoriten des letzten Jahres (z. B. die regionale Verpflegungsstation) und von den Neuheiten, die wir für Sie vorbereitet haben.

500 Startnummern verfügbar.

Keine Anmeldung vor Ort.

Abholung der Startnummern ab 15 Uhr am Place Saint-Martin

Start um 17 Uhr Place Saint-Martin

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione, il percorso urbano di Saint-Valery-sur-Somme torna per una seconda edizione sabato 8 novembre 2025.

Un’occasione unica per unire sport, scoperta e convivialità!

Cosa vi aspetta?

Il percorso di 9 chilometri, accessibile a tutti, vi permetterà di scoprire Saint-Valery in modo del tutto nuovo.

Che corriate o camminiate, non importa quale sia il vostro ritmo: l’importante è approfittare dell’animazione lungo il percorso, dei vostri beniamini dell’anno scorso (in particolare gli stand gastronomici locali) e delle novità che abbiamo preparato per voi.

500 numeri di gara disponibili.

Nessuna registrazione in loco.

Numeri disponibili a partire dalle 15.00 in Place Saint-Martin

Partenza alle ore 17.00 in Place Saint-Martin

Espanol :

Tras el éxito de la primera edición, el Trail Urbano de Saint-Valery-sur-Somme celebra su segunda edición el sábado 8 de noviembre de 2025.

Una oportunidad única para combinar deporte, descubrimiento y convivencia

¿Qué le espera?

El recorrido de 9 kilómetros, accesible a todos, le permitirá descubrir Saint-Valery de una forma totalmente nueva.

Ya sea corriendo o andando, no importa cuál sea su ritmo: lo importante es aprovechar las animaciones del recorrido, sus favoritos del año pasado (los puestos de comida local, en particular) y las novedades que hemos preparado para usted.

500 dorsales disponibles.

No hay inscripción in situ.

Dorsales disponibles a partir de las 15.00 h en la plaza Saint-Martin

Salida a las 17.00 h en la plaza Saint-Martin

L’événement Urban Trail de Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2025-09-27 par OT DE LA BAIE DE SOMME