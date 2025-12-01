Urban Trail des Lumières Saint-Pol-de-Léon

Urban Trail des Lumières

Parvis de la Cathédrale Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 19:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Urban trail des lumières se déroule à Saint-Pol-de-Léon et invite les passionnés sport à vivre une expérience unique. Cet événement met en avant la convivialité, le dépassement de soi et le plaisir de se dépasser dans un cadre authentique. Les participants profitent d’une organisation soignée, d’un parcours adapté à différents niveaux et de l’énergie d’un public motivant. Accessible aux coureurs débutants comme aux plus expérimentés, Urban trail des lumières est l’occasion idéale de découvrir Saint-Pol-de-Léon tout en partageant un moment sportif inoubliable. .

Parvis de la Cathédrale Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 58 99 99 68

