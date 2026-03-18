Urban trail d’Etoile Stade d’Etoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône

Urban trail d’Etoile

Stade d’Etoile-sur-Rhône Chemin du Stade Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Les inscriptions sont hors frais de commission du site d’inscription et de PPS (Parcours Prévention Santé)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:45:00

fin : 2026-05-17 11:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Participez à la première édition de l’Urban Trail d’Étoile-sur-Rhône organisée par l’Association Veore Montoison !

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Stade d’Etoile-sur-Rhône Chemin du Stade Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes urbantraildetoile@outlook.fr

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English :

Take part in the first Étoile-sur-Rhône Urban Trail organized by the Association Veore Montoison!

L’événement Urban trail d’Etoile Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme