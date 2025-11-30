Urban trail Gien
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Au profit du Téléthon: URBAN TRAIL DE GIEN
Urban Trail de Gien
Départ place Jean-Jaurès.
Boucle urbaine de 2 km à parcourir un maximum de fois en 45 minutes (Cadets à Masters).
U14 (Benjamins) 1 boucle
U16 (Minimes) 2 boucles
Capacités & Tarifs
Solo 180 participants 12 €
Duo 20 équipes 15 €
Benjamins/Minimes 20 places 7 €
Randonnée 6 km (départ libre 9h30-10h15) 5 €
Inscriptions sur place de 9h00 à 10h15 (maj. +3 €, selon disponibilités).
Conditions Licence FFA (Compétition ou Pass’Running) ou PPS Athlé de moins de 3 mois. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 80 53 74 37
English :
In aid of the Telethon: URBAN TRAIL DE GIEN
