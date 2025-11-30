Urban trail Gien

Urban trail

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Début : 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Au profit du Téléthon: URBAN TRAIL DE GIEN

Urban Trail de Gien

Départ place Jean-Jaurès.

Boucle urbaine de 2 km à parcourir un maximum de fois en 45 minutes (Cadets à Masters).

U14 (Benjamins) 1 boucle

U16 (Minimes) 2 boucles

Capacités & Tarifs

Solo 180 participants 12 €

Duo 20 équipes 15 €

Benjamins/Minimes 20 places 7 €

Randonnée 6 km (départ libre 9h30-10h15) 5 €

Inscriptions sur place de 9h00 à 10h15 (maj. +3 €, selon disponibilités).

Conditions Licence FFA (Compétition ou Pass’Running) ou PPS Athlé de moins de 3 mois. .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 80 53 74 37

In aid of the Telethon: URBAN TRAIL DE GIEN

