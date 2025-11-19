Urban Trail

Place du Champ de Foire Le Blanc Indre

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 09:15:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Découvrez la ville du Blanc sous un angle sportif ! Explorez la ville à travers ses montées, ses descentes et surtout ses escaliers pour mélanger trail et ville.

L’association 42km195 Le Blanc organise un Urban Trail pour conjuguer sport et découverte touristique. Explorez la ville du Blanc à travers ses montées, ses descentes et surtout ses escaliers pour mélanger trail et ville. Parcours de 5, 10 km et 17 km. 6 .

Place du Champ de Foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 69 05 12 16 club42km195leblanc@yahoo.fr

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English :

Discover the town of Le Blanc from a sporting angle! Explore the town’s climbs, descents and staircases to mix trail and town.

L’événement Urban Trail Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne