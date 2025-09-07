Urban Trail Le Cannet 2025 Le Cannet

Alpes-Maritimes

Dimanche 2025-09-07 08:00:00

2025-09-07 14:00:00

2025-09-07

Retrouvez-nous pour cette 5ème édition de L'URBAN TRAIL du Cannet. Cette expérience de course à pied urbaine unique vous permet de parcourir les rues animées. Relevez des défis sportifs excitants et explorez la ville d'une manière nouvelle.

Le Cannet

Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 92 59 14 42 info@lecannet-tourisme.fr

English:

Join us for the 5th edition of L'URBAN TRAIL du Cannet. This unique urban running experience takes you through the bustling streets. Take on exciting sporting challenges and explore the city in a new way.

German:

Treffen Sie uns bei der 5. Ausgabe des L'URBAN TRAIL du Cannet. Bei diesem einzigartigen urbanen Lauferlebnis können Sie durch die belebten Straßen laufen. Stellen Sie sich aufregenden sportlichen Herausforderungen und erkunden Sie die Stadt auf eine neue Art und Weise.

Italiano:

Unitevi a noi per la quinta edizione de L'URBAN TRAIL du Cannet. Questa esperienza unica di corsa urbana vi porterà attraverso le strade animate. Affrontate emozionanti sfide sportive ed esplorate la città in modo nuovo.

Espanol:

Únase a nosotros en la 5ª edición de L'URBAN TRAIL du Cannet. Esta experiencia única de carrera urbana le llevará por las bulliciosas calles. Acepta emocionantes retos deportivos y explora la ciudad de una forma nueva.

