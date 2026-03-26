URBAN TRAIL LE DÉDALE DE MOLIÈRE

Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Un Trail Urbain qui vous offre une expérience unique en mêlant sport, nature et patrimoine culturel.

Venez en famille, entre amis, entre collègues pour partager un bon moment sportif chacun à son rythme et dans une ambiance festive !

Le Dédale de Molière, le trail urbain de Pézenas revient pour sa 5ème édition !

Un parcours fidèle à l’ADN du Dédale

Ruelles pavées, lieux emblématiques, passages insolites et sites pittoresques de Pézenas, dont certains exceptionnellement ouverts pour l’occasion. Entre sport, patrimoine et plaisir de courir, c’est l’assurance de redécouvrir la ville autrement, tout en conservant ce qui a fait le charme des éditions précédentes

Au programme

Le Poquelin Course de 7 km 90D+ (15€ jusqu’au 15/02/26 17€ du 16/02 au 10/04 20€ sur place (si dossards restants))

Le Molière Course de 16 km 240D+ (20€ jusqu’au 15/02/26 22€ du 16/02 au 10/04 25€ sur place (si dossards restants))

Le Poquelin Marche de 7 km 90D+ (15€ jusqu’au 15/02/26 17€ du 16/02 au 10/04 -20€ sur place (si dossards restants))

le Poulinou 5-9 ans 1km (3€ jusqu’au 10/04 5€ sur place (si dossards restants))

le Poulain 10-15 ans 2km (3€ jusqu’au 10/04 5€ sur place (si dossards restants))

Challenge entreprise (Une interlocutrice unique pour toutes vos questions et besoins Cindy Reinaudo contact@trailurbainpezenas.fr)

Un repas convivial après la course (en préparation… mais déjà très attendu !)

Le Dédale de Molière, c’est avant tout une ambiance !

De la bonne humeur, des bénévoles souriants, des animations, de la musique et une ville en fête. Que vous soyez coureur, marcheur ou supporter, vous faites partie de l’aventure

Habitués ou nouveaux venus, le Dédale de Molière est l’occasion parfaite de mêler sport, convivialité et découverte dans un cadre unique.

Rendez-vous le 12 avril 2026 ! .

Pézenas 34120 Hérault Occitanie contact@trailurbainpezenas.fr

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English :

An urban trail offering a unique experience combining sport, nature and cultural heritage.

Come along with your family, friends or colleagues and enjoy a great sporting experience, at your own pace and in a festive atmosphere!

L’événement URBAN TRAIL LE DÉDALE DE MOLIÈRE Pézenas a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34