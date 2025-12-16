Urban Trail Lillebonne Rue Auguste Desgenétais Lillebonne

Urban Trail Lillebonne

Rue Auguste Desgenétais Espace Batic Lillebonne Seine-Maritime

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 13:00:00

2026-01-25

Lillebonne t’attend pour une aventure urbaine au cœur de l’histoire ! Prêt(e) à fouler les pierres d’un village au passé gallo-romain tout en courant à travers des lieux emblématiques ?

Ce que tu vas trouver sur place

• Des parcours alliant sport et découverte historique.

• Un ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée pour te rebooster, histoire de tenir jusqu’au bout.

• Une ambiance festive et énergisante qui va te faire vibrer à chaque foulée ! .

+33 7 83 19 16 71 contact@asspl.fr

English : Urban Trail Lillebonne

