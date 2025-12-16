Urban Trail Lillebonne Rue Auguste Desgenétais Lillebonne
dimanche 25 janvier 2026.
Urban Trail Lillebonne
Rue Auguste Desgenétais Espace Batic Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 09:00:00
fin : 2026-01-25 13:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Lillebonne t’attend pour une aventure urbaine au cœur de l’histoire ! Prêt(e) à fouler les pierres d’un village au passé gallo-romain tout en courant à travers des lieux emblématiques ?
Ce que tu vas trouver sur place
• Des parcours alliant sport et découverte historique.
• Un ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée pour te rebooster, histoire de tenir jusqu’au bout.
• Une ambiance festive et énergisante qui va te faire vibrer à chaque foulée ! .
Rue Auguste Desgenétais Espace Batic Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 19 16 71 contact@asspl.fr
English : Urban Trail Lillebonne
