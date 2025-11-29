Urban Trail Nocturne Salle André Rocton Domfront en Poiraie

Urban Trail Nocturne

Le 29 novembre 2025, Domfront en Poiraie s’illuminera de mille feux et accueillera son 1er Urban Trail Nocturne ! Dès 18h30, au départ de la salle André Rocton, coureurs et randonneurs s’élanceront sur 2 parcours de trail mêlant sport, patrimoine et féérie de Noël.

À 18h30, la salle André Rocton vibrera au rythme des participants, avant de se lancer sur deux boucles festives 6 km (200m D+) (8€) pour un défi pour tous ou 13 km (450m D+) (12€) pour ceux qui veulent chauffer leurs cuisses.

Que vous soyez coureur aguerri ou amateur de balades nocturnes, ce trail est fait pour vous !

Attendez-vous à des escaliers qui réveillent les mollets, des côtes, des pavés, et une ambiance tantôt urbaine, tantôt forestière.

À chaque détour, la magie de Noël s’invitera décorations lumineuses, lutins malicieux, friandises, vin chaud parfumé et ravitaillement gourmand. Ici, l’important n’est pas le temps, mais l’instant partagé pas de chrono, pas de classement, juste l’envie de s’amuser et de repartir avec des étoiles plein les yeux.

Costumes de Noël vivement conseillés enfilez votre plus beau costume de Noël, sortez vos guirlandes et vos pulls scintillants ! Venez partager ce moment chaleureux en famille, entre amis ou entre collègues.

Avec seulement 300 places disponibles, ne tardez pas à réserver rires, efforts, magie et souvenirs inoubliables sont garantis.

Sur réservation à l’office de tourisme de Bagnoles de l’Orne et de Domfront en Poiraie ou en ligne https://boutique.bagnolesdelorne.com/envie-de-sport/running-visite/01-urban-trail-nocturne .

