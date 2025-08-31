Urban training Rue Marcel Lalu Isle

Urban training Rue Marcel Lalu Isle dimanche 31 août 2025.

Urban training

Rue Marcel Lalu Gymnase Marcel Lalu Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

L’association Urban Training propose une séance d’initiation en plein air avec un circuit en centre-ville alternant des exercices de renforcement musculaire et de cardiotraining.

Prévoir une bouteille d’eau.

Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .

Rue Marcel Lalu Gymnase Marcel Lalu Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 72 88 33

English : Urban training

German : Urban training

Italiano :

Espanol : Urabn training Gymnase Marcel Lalu Isle

L’événement Urban training Isle a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Limoges Métropole