Urban VS Rural La soirée défi! rue Marc Scudo Fuveau

Urban VS Rural La soirée défi!

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 19h. rue Marc Scudo Bibliothèque Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Soirée jeux en famille autour du thème Villes et campagnes , avec un repas partagé !

Une soirée jeux de société familiale placée sous le signe du partage, de la gourmandise… et d’un peu de compétition amicale!

Au programme

Repas partagé dès 19h avec des produits du terroir (chacun apporte quelque chose à faire découvrir et déguster).

Puis place aux jeux de société, pour tous les âges, entre ville effervescente et campagne apaisante.

Formez vos équipes serez-vous du côté URBAN ou RURAL? Un bon moment garanti!

Sur réservation dans la limite des places disponibles. .

rue Marc Scudo Bibliothèque Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Family game night on the theme of Towns and Countryside , with a shared meal!

