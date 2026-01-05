Urban Zone 5ème édition Les Ateliers des Capucins Brest

Urban Zone 5ème édition

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-22

2026-02-18

Quartier libre pour les sports urbains ! A l’occasion de la 5ème édition, les amateurs de cascades, pirouettes et sauts périlleux auront carte blanche durant ces cinq jours.

Venez-vous initier à de nombreuses pratiques sportives mais aussi vibrer au rythme des Contests de Parkour, skate, street Workout, batlle de Break Dance, chalouper sur des rollers ou soulever de la fonte avec le Cross training.

De nombreuses activités sont prévues pour tous, tout cela en accès libre bien sûr. Let’s go !

Les Ateliers se transforment en véritable terrain de jeu XXL ouvert à tous.

Informations pratiques

En partenariat avec Brest métropole & ville.

Retrouvez le programme complet en ligne sur le site des Ateliers des Capucins. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

English : Urban Zone 5ème édition

