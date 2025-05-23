URB’ART 3 FESTIVAL D’ART URBAIN – Argelès-sur-Mer, 23 mai 2025 07:00, Argelès-sur-Mer.
Pyrénées-Orientales
URB’ART 3 FESTIVAL D’ART URBAIN Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-05-23
fin : 2025-06-01
Date(s) :
2025-05-23
LIVE PAINTING
LIVE PAINTING VILLAGE MURS DU 23/05 AU 01/06
8 MURS REMIS EN JEU
1. 2 BOULEVARD HERRIOT PARTIE HAUTE MERO
2. 2 BOULEVARD HERRIOT PARTIE BASSE CIERCO
3. CINEMA JAURES RUE DU 14 JUILLET PARTIE HATE JEAN ROOBLE
4. 1 RU…
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Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 42 74
English :
LIVE PAINTING
LIVE PAINTING VILLAGE MURS FROM 05/23 TO 06/01
8 WALLS UP FOR GRABS
1. 2 BOULEVARD HERRIOT ? PARTIE HAUTE ? MERO
2. 2 BOULEVARD HERRIOT LOWER SECTION ? CIERCO
3. CINEMA JAURES RUE DU 14 JUILLET PARTIE HATE ? JEAN ROOBLE
4. 1 RU…
German :
LIVE PAINTING
LIVE PAINTING VILLAGE MURS: VOM 23.05. BIS 01.06
8 WÄNDE, DIE NEU INS SPIEL GEBRACHT WERDEN
1. 2 BOULEVARD HERRIOT ? HOHER TEIL ? MERO
2. 2 BOULEVARD HERRIOT UNTERER TEIL ? CIERCO
3. CINEMA JAURES RUE DU 14 JUILLET HATE PART ? JEAN ROOBLE
4. 1 RU…
Italiano :
PITTURA DAL VIVO
LIVE PAINTING VILLAGE MURS: DAL 23/05 AL 01/06
8 PARETI IN PALIO
1. 2 BOULEVARD HERRIOT ? PARTIE HAUTE ? MERO
2. 2 BOULEVARD HERRIOT PARTE BASSA ? CIERCO
3. CINEMA JAURES RUE DU 14 JUILLET PARTE ODIOSA ? JEAN ROOBLE
4. 1 RU…
Espanol :
PINTURA EN VIVO
LIVE PAINTING VILLAGE MURS DEL 23/05 AL 01/06
8 PAREDES EN JUEGO
1. 2 BOULEVARD HERRIOT ? PARTIE HAUTE ? MERO
2. 2 BOULEVARD HERRIOT PARTE BAJA ? CIERCO
3. CINEMA JAURES RUE DU 14 JUILLET PARTE DE ODIO ? JEAN ROOBLE
4. 1 RU…
L’événement URB’ART 3 FESTIVAL D’ART URBAIN Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-19 par OT D’ ARGELES SUR MER