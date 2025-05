URB’ART BATTLE – Argelès-sur-Mer, 28 mai 2025 21:00, Argelès-sur-Mer.

Pyrénées-Orientales

URB’ART BATTLE Place Gambetta Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-05-28 21:00:00

fin : 2025-05-28 23:00:00

2025-05-28

PLACE GAMBETTA

Venez découvrir URB’ART BATTLE !!

Dès 18h 2 Présélections en direct

21h URB’ART BATTLE

Dans le cadre du Festival d’art urbain URB’ART qui vous en met plein les yeux avec des œuvres époustouflantes, ce festival met aussi en lu…

Place Gambetta

Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

PLACE GAMBETTA

Come and discover URB’ART BATTLE !

Starting at 6pm: 2 live pre-selections

9pm: URB’ART BATTLE

As part of the URB’ART urban art festival, which will fill your eyes with breathtaking works of art, this festival also showcases…

German :

PLACE GAMBETTA

Kommen Sie und entdecken Sie URB’ART BATTLE !!!

Ab 18 Uhr: 2 Live-Vorentscheidungen

21 Uhr: URB’ART BATTLE

Im Rahmen des URB’ART Festivals für urbane Kunst, das Ihnen mit atemberaubenden Werken die Augen öffnet, stellt dieses Festival auch die…

Italiano :

POSTO GAMBETTA

Vieni a scoprire URB’ART BATTLE!

Dalle 18:00: 2 preselezioni dal vivo

ore 21.00: BATTAGLIA DI URB’ARTE

Nell’ambito del festival di arte urbana URB’ART, che vi lascerà a bocca aperta con le sue opere d’arte mozzafiato, questo festival presenta anche…

Espanol :

LUGAR GAMBETTA

¡Ven a descubrir URB’ART BATTLE!

A partir de las 18h: 2 preselecciones en directo

21:00 h: URB’ART BATTLE

En el marco del festival de arte urbano URB’ART, que le dejará boquiabierto con sus impresionantes obras de arte,…

