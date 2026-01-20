‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ à la Charité-sur-Loire, 24/01/2026 Les Salons d’Ima Rose La Charité-sur-Loire Samedi 24 janvier, 19h30

Deux artistes venus d’ailleurs : Jann Halexander, natif du Gabon et Veronika Bulycheva, native de Russie, se retrouvent sur scène dans cette comédie musicale depuis 7 ans. Les deux complices sont poètes, musiciens auteurs compositeurs et interprètes ; chacun a son parcours original : ils présentent et mélangent leurs univers personnels à travers leurs chansons et des dialogues poignants, où la tolérance, l’humanisme, la paix, la fraternité ne sont pas des vains mots. Ce spectacle mélange poème, théâtre et chant. L’humour et la tendresse ne sont jamais loin. On se retrouve en face de polémiques actuelles autours des clichés et des préjugés liés à leurs pays d’origine : être biculturel est à la fois une fragilité et une force.

‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ a été présenté pour la première fois le 16 mai 2019 au Nez Rouge, à Paris. Depuis, il a été joué à Nantes, Saumur, Clamart, Triel-sur-Seine, Bruxelles, Villejuif, Lille, Roanne, Lyon, Troyes, Strasbourg, Saint-Etienne, Die, Yerres, Massy, Genève etc.

URGENCE DE VOUS, DU GABON A LA RUSSIE

Les Salons d’Ima Rose

(chez l’habitant)

24 janvier 2026

58400 La Charité-sur-Loire

19h30

Réservations : 06.60.21.47.15 (sms uniquement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T21:00:00.000+01:00

1



Les Salons d'Ima Rose La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre



