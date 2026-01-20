‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ à la Parenthèse Inattendue, 23/01/26, Tronsanges La Parenthèse Inattendue Tronsanges
Deux artistes venus d’ailleurs : Jann Halexander, natif du Gabon et Veronika Bulycheva, native de Russie, se retrouvent sur scène dans cette comédie musicale depuis 7 ans. Les deux complices sont poètes, musiciens auteurs compositeurs et interprètes ; chacun a son parcours original : ils présentent et mélangent leurs univers personnels à travers leurs chansons et des dialogues poignants, où la tolérance, l’humanisme, la paix, la fraternité ne sont pas des vains mots.
Ce spectacle mélange poème, théâtre et chant. L’humour et la tendresse ne sont jamais loin. On se retrouve en face de polémiques actuelles autours des clichés et des préjugés liés à leurs pays d’origine : être biculturel est à la fois une fragilité et une force.
‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ a été présenté pour la première fois le 16 mai 2019 au Nez Rouge, à Paris. Depuis, il a été joué à Nantes, Saumur, Clamart, Triel-sur-Seine, Bruxelles, Villejuif, Lille, Roanne, Lyon, Troyes, Strasbourg, Saint-Etienne, Die, Yerres, Massy, Genève etc.
La Parenthèse Inattendue
23 janvier 2026
18 route bleue
58400 Tronsanges
Dîner à partir de 19h suivi du spectacle
Réservations : 03.45.26.24.18
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-23T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-23T22:00:00.000+01:00
La Parenthèse Inattendue 18 route bleue 58400 Tronsanges Tronsanges 58400 Nièvre