URGENCES Le Nouveau Théâtre Châtellerault

URGENCES

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Urgences est une création qui part de paroles et de situations entendues et vues au service des Urgences de différents hôpitaux.

L’unité narrative est donnée par le personnage de Marie, une femme d’une quarantaine d’années à la fois témoin et fil conducteur du récit. Ce dernier est conçu comme une suite de tableaux mettant en scène des hommes et des femmes ce sont des patients, des urgentistes, des accompagnants.

Urgences pose la question du soin, de la nécessité du bienfait. Soigner, aider et accompagner, être aussi touché par la puissance de chacun, qu’il soit un patient, qu’il soit un soignant.

La compagnie Physis s’attache à proposer des créations théâtrales en lien avec le public et travaille à partir de la parole recueillie des uns et des autres, d’un milieu rural à un milieu plus citadin, dans une profession particulière, dans les écoles. .

