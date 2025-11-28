Urgences Les 3T – Nouveau Théâtre Châtellerault

Urgences Vendredi 28 novembre, 20h30 Les 3T – Nouveau Théâtre Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T22:00:00

Fin : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T22:00:00

Urgences est une création qui part de paroles et de situations entendues et vues au service des Urgences de différents hôpitaux.

L’unité narrative est donnée par le personnage de Marie, une femme d’une quarantaine d’années à la fois témoin et fil conducteur du récit. Ce dernier est conçu comme une suite de tableaux mettant en scène des hommes et des femmes : ce sont des patients, des urgentistes, des accompagnants.

Urgences pose la question du soin, de la nécessité du bienfait. Soigner, aider et accompagner, être aussi touché par la puissance de chacun, qu’il soit un patient, qu’il soit un soignant.

Auteure et metteuse en scène : Gaëlle Hausermann

Interprètes : Marie Nicole, Amélie Jalliet, Jean-Christophe Laurier

Interprète et danseuse : Fatima N’Doye

Collaborateur artistique : Erwan Floc’h

Diffusion : Nina Cauvin – Agence Kiblos

Production Cie Physis.

Coproduction : Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre d’Angoulême Scène nationale, La Halle aux Grains Scène nationale de Blois.

Accueil en résidence : Théâtre d’Angoulême Scène nationale, Le Grand R Scène nationale de La Rochesur- Yon, Théâtre Jean Lurçat Scène nationale d’Aubusson, Théâtre Gérard Philippe CDN de Saint-Denis, Les Carmes – La Rochefoucauld, La Canopée Scène des écritures et du spectacle vivant – Ruffec.

Avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine, du GrandAngoulême et du Conseil Général de La Charente.

Les 3T – Nouveau Théâtre 21 Rue Chanoine de Villeneuve, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Châteauneuf Vienne Nouvelle-Aquitaine

Cie Physis – Gaëlle Hausermann theatre urgences

Erwan Floch