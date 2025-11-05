Urgences Théâtre d’Angoulême Angoulême

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T19:30:00 – 2025-11-05T21:00:00

Fin : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T22:00:00

Urgences est une création qui part de paroles et de situations entendues et vues au service des Urgences de différents hôpitaux.

L’unité narrative est donnée par le personnage de Marie, une femme d’une quarantaine d’années à la fois témoin et fil conducteur du récit. Ce dernier est conçu comme une suite de tableaux mettant en scène des hommes et des femmes : ce sont des patients, des urgentistes, des accompagnants.

Urgences pose la question du soin, de la nécessité du bienfait. Soigner, aider et accompagner, être aussi touché par la puissance de chacun, qu’il soit un patient, qu’il soit un soignant.

Auteure et metteuse en scène : Gaëlle Hausermann

Interprètes : Marie Nicole, Amélie Jalliet, Jean-Christophe Laurier

Interprète et danseuse : Fatima N’Doye

Collaborateur artistique : Erwan Floc’h

Diffusion : Nina Cauvin – Agence Kiblos

Production Cie Physis.

Coproduction : Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre d’Angoulême Scène nationale, La Halle aux Grains Scène nationale de Blois.

Accueil en résidence : Théâtre d’Angoulême Scène nationale, Le Grand R Scène nationale de La Rochesur- Yon, Théâtre Jean Lurçat Scène nationale d’Aubusson, Théâtre Gérard Philippe CDN de Saint-Denis, Les Carmes – La Rochefoucauld, La Canopée Scène des écritures et du spectacle vivant – Ruffec.

Avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine, du GrandAngoulême et du Conseil Général de La Charente.

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545386161 http://www.theatre-angouleme.org Il a été imaginé par l’architecte Antoine Soudée et construit entre 1867 et 1870. Inauguré par la ville d’Angoulême le 14 mai 1870, il dispose d’une belle façade, qui comprend notamment deux statues du sculpteur Jules Blanchard représentant la Comédie et le Drame. Le théâtre d’Angoulême, construit en 1870, a été entièrement réhabilité en 1997 par les architectes Fabre et Perrotet. Il est doté de trois salles de spectacle : la grande salle (722 places), le studio Bagouet (103 places), l’Odéon (60 places), d’un bar et de caves d’exposition. L’architecture ancienne et l’aménagement contemporain donnent au lieu un caractère unique et chaleureux. Ce dialogue entre passé et présent fait du théâtre un espace propice aux rencontres entre artistes et publics, bien au-delà des spectacles.

Cie Physis – Gaëlle Hausermann theatre urgences

Erwan Floch