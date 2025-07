Urgences Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

– de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-06

En évoquant les urgences hospitalières, Gaëlle Hausermann capte, avec tendresse, l’humanité à vif. Entre émotion du réel et magie scénique, un hommage délicat à celles et ceux qui soignent, écoutent et luttent au quotidien.

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

Gaëlle Hausermann?s tender portrayal of hospital emergencies captures humanity at its most raw. A delicate tribute to those who care, listen and struggle on a daily basis.

German :

Gaëlle Hausermann beschreibt die Notaufnahme eines Krankenhauses und fängt dabei auf zärtliche Art und Weise die Menschlichkeit ein. Zwischen realer Emotion und szenischer Magie, eine delikate Hommage an diejenigen, die täglich pflegen, zuhören und kämpfen.

Italiano :

Il tenero ritratto di Gaëlle Hausermann delle emergenze ospedaliere cattura l’umanità più cruda. Tra l’emozione della realtà e la magia del palcoscenico, questo è un delicato omaggio a coloro che si prendono cura, ascoltano e lottano quotidianamente.

Espanol :

El tierno retrato que hace Gaëlle Hausermann de las urgencias hospitalarias capta la humanidad en su estado más crudo. Entre la emoción de la realidad y la magia del escenario, es un delicado homenaje a quienes cuidan, escuchan y luchan a diario.

