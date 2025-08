Urgent Run Paris Bois de Boulogne PARIS

Urgent Run Paris Bois de Boulogne PARIS samedi 8 novembre 2025.

L’Urgent Run

Paris est une course solidaire. Parcours de 5 km non chronométré et 10 km

chronométré. Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.urgentrunparis.fr.

La journée mondiale des toilettes

Le 19 novembre 2001, the World Toilet Organization lance la première JMDT. En 2013, 122 pays reconnaissent officiellement la JMDT, elle devient une journée officielle des Nations Unies. En 2021, la JMDT célèbre sa 20 ème édition.

L’Urgent Run Paris et la JMDT

Chaque

année, cette journée est animée par l’Urgent Run Paris, une course solidaire

destinée à sensibiliser l’opinion publique sur le fléau provoqué par l’absence

de toilettes et la contamination des eaux usées (2.5 milliards de personnes

n’ont pas accès aux toilettes) et à récolter des fonds (80 % du montant des

cotisations vont à la construction de blocs de toilettes dans des écoles).

L’Urgent Run est une course déjà présente dans de nombreuses villes et pays.

L’Urgent Run Paris est une course solidaire permettant de financer des programmes de sanitarisation dans le monde.

Le samedi 08 novembre 2025

de 09h30 à 13h00

payant

5 km (non chronométré) : 22 €

10 km (chronométré) : 26 €

Tout public.

Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 PARIS

https://www.urgentrunparis.fr/ herve@urgentrunparis.fr https://www.facebook.com/urgentrunparis/?ref=settings https://www.facebook.com/urgentrunparis/?ref=settings