Urrats Gaua Place du Fronton Sare

Urrats Gaua

Place du Fronton Pilota Plaza Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Programme à venir.

Talo et buvette sur place. .

Place du Fronton Pilota Plaza Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14

English : Urrats Gaua

L’événement Urrats Gaua Sare a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Pays Basque