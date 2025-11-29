Urrats Gaua Place du Fronton Sare

Urrats Gaua

Urrats Gaua Place du Fronton Sare samedi 9 mai 2026.

Urrats Gaua

Place du Fronton Pilota Plaza Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Programme à venir.
Talo et buvette sur place.   .

Place du Fronton Pilota Plaza Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 

English : Urrats Gaua

L’événement Urrats Gaua Sare a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Pays Basque