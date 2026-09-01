Informations pratiques

Hasparren

Ursuia Trail Rando

Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Départ entre 17h et 17h45.

Plusieurs parcours

Frontale conseillée.

2 ravitaillements prévus.

Consignes données avant le départ.

Inscription sur place. .

Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Ursuia Trail Rando

L’événement Ursuia Trail Rando Hasparren a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque