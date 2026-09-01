AGENDA · Hasparren
Ursuia Trail Rando Hasparren
samedi 19 septembre 2026 · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Ursuia Trail Rando
Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Départ entre 17h et 17h45.
Plusieurs parcours
Frontale conseillée.
2 ravitaillements prévus.
Consignes données avant le départ.
Inscription sur place. .
Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Ursuia Trail Rando
L’événement Ursuia Trail Rando Hasparren a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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