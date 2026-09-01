UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hasparren

Ursuia Trail Rando Hasparren

samedi 19 septembre 2026 · Hasparren

Ursuia Trail Rando Hasparren

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place Harana
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
6 6 6 Tarif de base - plein tarif

Hasparren

Ursuia Trail Rando

Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Départ entre 17h et 17h45.
Plusieurs parcours
Frontale conseillée.
2 ravitaillements prévus.
Consignes données avant le départ.
Inscription sur place.   .

Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ursuia Trail Rando

L’événement Ursuia Trail Rando Hasparren a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques)