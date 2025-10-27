Urtiba l’art de vivre ensemble 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement

Urtiba l’art de vivre ensemble

Vendredi 6 février 2026 à partir de 20h. 13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

La compagnie des sept vents propose des chants polyphoniques et contes dans son spectacle Urtiba, l’art de vivre ensemble.

La Tresse, c’est trois mèches, trois voix qui se croisent, parfois se frottent et s’entrelacent pour célébrer la puissance du chant comme fil sacré entre les êtres, entre les mondes.



Chants des montagnes ou des plaines, chants de travail ou de guérison, chants pour célébrer la joie ou honorer la peine, chants pour accueillir la vie ou se souvenir des morts. Là-bas, les chants sauvages et puissants sont ancrés dans le quotidien et résonnent dans les villes et les campagnes…



Tout au long de ce voyage, les contes et les chants ouvrent la porte du cœur.Ils racontent les terres lointaines, des liens invisibles, la force de la vie qui trouve toujours son chemin et l’Urtiba l’art de vivre ensemble! .

La compagnie des sept vents offers polyphonic singing and storytelling in its show Urtiba, l’art de vivre ensemble.

Die Compagnie des sept vents bietet in ihrer Aufführung Urtiba, l’art de vivre ensemble (Urtiba, die Kunst des Zusammenlebens) polyphone Gesänge und Märchen.

La Compagnie des sept vents esegue canti e racconti polifonici nel suo spettacolo Urtiba, l’art de vivre ensemble.

La Compagnie des sept vents interpreta canciones polifónicas e historias en su espectáculo Urtiba, l’art de vivre ensemble.

