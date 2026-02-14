Urtyn duu, chant long de Mongolie Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 11 mars, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Saviez-vous qu’une mélodie peut suivre le contour d’un paysage ?

C’est ce que les Mongols racontent pour expliquer l’origine du chant urtyn duu. Ce concert inédit et féminin vous plonge dans la beauté des mélismes des steppes avec l’une des plus grandes voix de Mongolie, accompagnée de vièle « morin khuur » et de flûte limbe.

Dans le cadre des 20 ans de Routes nomades et avec la participation de la Elbphilarmonie-Hamburg.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T13:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



