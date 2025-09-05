US DAX RUGBY LANDES V/S CA BRIVE Stade Maurice Boyau Dax
US DAX RUGBY LANDES V/S CA BRIVE Stade Maurice Boyau Dax vendredi 5 septembre 2025.
Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des Sports Dax Landes
Tarif : 15 – 15 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
LE GRAND RETOUR DE LA PRO D2 À MAURICE BOYAU !
La nouvelle saison démarre fort !
Vendredi 5 septembre à 19h30, ne manquez pas le premier match à domicile de l’US DAX RUGBY LANDES en Pro D2 !
Une affiche de caractère, un stade en ébullition et vos Rouge & Blanc prêts à tout donner devant leur public !
Billets à partir de 10 € l’occasion rêvée de venir soutenir l’équipe et partager l’émotion du rugby à Maurice Boyau ! .
Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des Sports Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 18 06 apierre@usdax.fr
