Us et abus de la statistique Bibliothèque Centre-Ville Grenoble
Us et abus de la statistique Bibliothèque Centre-Ville Grenoble vendredi 3 octobre 2025.
Us et abus de la statistique Vendredi 3 octobre, 18h30 Bibliothèque Centre-Ville Isère
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00
Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00
Dans le cadre de la Fête de la science
Comment nous trompe-t-on avec les statistiques, quels sont les principaux pièges, et comment y échapper !
Il est rare aujourd’hui d’ouvrir un journal ou d’allumer la télévision sans être confronté à des statistiques, qui semblent souvent dire tout et son contraire, chacun d’ailleurs proposant les siennes qui contredisent celles de ses adversaires.
Comment s’y retrouver ?
En s’appuyant sur des exemples qui donnent parfois à rire et parfois à s’indigner, nous proposerons dans cet exposé un panorama des utilisations trompeuses les plus courantes des statistiques, comment les détecter et comment s’en protéger.
Avec Catriona Maclean, maître de conférences en mathématiques à l’Université Grenoble Alpes, UMR 5582 de l’Institut Fourier
Bibliothèque Centre-Ville 10 Rue de la République 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476545797 https://bm-grenoble.fr/
Dans le cadre de la Fête de la science
—