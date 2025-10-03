Us et abus de la statistique Bibliothèque Centre-Ville Grenoble

Us et abus de la statistique Bibliothèque Centre-Ville Grenoble vendredi 3 octobre 2025.

Us et abus de la statistique Vendredi 3 octobre, 18h30 Bibliothèque Centre-Ville Isère

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Dans le cadre de la Fête de la science

Comment nous trompe-t-on avec les statistiques, quels sont les principaux pièges, et comment y échapper !

Il est rare aujourd’hui d’ouvrir un journal ou d’allumer la télévision sans être confronté à des statistiques, qui semblent souvent dire tout et son contraire, chacun d’ailleurs proposant les siennes qui contredisent celles de ses adversaires.

Comment s’y retrouver ?

En s’appuyant sur des exemples qui donnent parfois à rire et parfois à s’indigner, nous proposerons dans cet exposé un panorama des utilisations trompeuses les plus courantes des statistiques, comment les détecter et comment s’en protéger.

Avec Catriona Maclean, maître de conférences en mathématiques à l’Université Grenoble Alpes, UMR 5582 de l’Institut Fourier

Bibliothèque Centre-Ville 10 Rue de la République 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476545797 https://bm-grenoble.fr/

Dans le cadre de la Fête de la science

—