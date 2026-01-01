Us et coutumes, Bois et Bocage Toucy

Us et coutumes, Bois et Bocage

Halle aux Grains Toucy Yonne

Table ronde avec Marcel Poulet historien, Romuald Bardot technicien bocage et Paul-Émile Lezean forestier.

Et si on voulait de nouveau boire à la source ? Pour y parvenir, il faudrait modifier en profondeur les techniques d’élevage et de culture, abandonner les pesticides et les engrais chimiques au profit des engrais organiques à décomposition lente, redessiner un bocage adapté aux conditions d’exploitation par des machines non-surdimensionnées. Comment peut-on faire pour ne pas disqualifier les milieux qui permettent au moteur de la vie de fonctionner ? .

Halle aux Grains Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté collectif.haiepuisaye@yahoo.com

