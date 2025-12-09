US Night : Paris Basketball vs le Portel à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris

Pas besoin d’aller au Staples Center ou au Madison Garden pour connaître une ambiance digne des plus grandes salles de NBA. Le 9 décembre, c’est l’Amérique qui vient à l’Adidas Arena (18e) pour une soirée qui s’annonce mémorable !

Programme :

Avant, pendant et après le match face au Portel, en Betclic ÉLITE, les fans du Paris Basketball pourront profiter de très nombreuses animations 100 % américaines, annoncées très prochainement.

US Night poster. ; Crédits : Paris Basketball.

Le 9 décembre, c’est l’Amérique à l’Adidas Arena ! À l’occasion de la rencontre face à l’équipe du Portel, le Paris Basketball organise un véritable show made in USA ! Voici ce qui vous attend.

Le mardi 09 décembre 2025

de 21h00 à 23h00

payant Tout public.

Adidas Arena 56 Boulervard Ney 75018 Paris