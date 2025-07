Usages du végétal (design et agriculture) / Rencontre avec le designer Thomas Guillard Coutances

Campus Coutances Nature Coutances Manche

Début : 2025-09-27 16:30:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

2025-09-27

Usages du végétal (design et agriculture) est la restitution d’une résidence menée par le designer Thomas Guillard à Biopousses, espace test maraicher à Tourneville-s/Mer, en 2024-2025 sur une invitation du Ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales. Poursuivant sa recherche sur les fournitures agricoles conçues à partir de végétaux, il a dessiné et testé de nouveaux objets un tuteur rigide en bambou, un paillage en seigle, une gaine de dissuasion en osier. Les prototypes mis en scène lors du festival des dahlias et jardins seront présentés lors de deux rencontres publiques.

Nous proposons deux visites d’une l’installation de prototypes dans un espace paysager, scénographié pour l’occasion, lors du festival des dahlias et jardins du Campus Nature de Coutances qui se déroule du 30 août au 28 septembre. La présentation dure une vingtaine de minutes et sera suivi d’un échange entre le designer Thomas Guillard et les visiteurs.

L’entrée du festival coûte 5 euros et est gratuite pour les moins de 12 ans, la visite est gratuite.

Usages du végétal (design et agriculture) est une initiative du ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales à Gavray-sur-Sienne, en partenariat avec Biopousses et avec le soutien de Coutances Mer et Bocage, du Département de la Manche et de la Drac Normandie.

La rencontre avec Thomas Guillard est organisée dans le cadre de France Design Week. .

Campus Coutances Nature Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90 contact@leravitaillement.org

