Usages et histoires des plantes sauvages comestibles Stosswihr

Usages et histoires des plantes sauvages comestibles Stosswihr samedi 19 juillet 2025.

Usages et histoires des plantes sauvages comestibles

col de la schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-19 16:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Balade autour du village du Valtin et de sa vallée glaciaire, à la découverte des plantes utilisées pour les usages populaires dans l’histoire et aujourd’hui. Avec Valéry Poirot, accompagnateur en montagne.

Samedi 19 juillet à 14h 2h / 3,5km / + 200m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Balade autour du village du Valtin et de sa vallée glaciaire, à la découverte des plantes utilisées pour les usages populaires dans l’histoire et aujourd’hui. Avec Valéry Poirot, accompagnateur en montagne.

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

col de la schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

Walk around the village of Valtin and its glacial valley, discovering the plants used for popular purposes in the past and today. With Valéry Poirot, mountain guide.

German :

Wanderung um das Dorf Le Valtin und sein Gletschertal, um Pflanzen zu entdecken, die in der Geschichte und heute für volkstümliche Zwecke verwendet werden. Mit Valéry Poirot, Bergführer.

Italiano :

Una passeggiata intorno al villaggio di Le Valtin e alla sua valle glaciale, alla scoperta delle piante utilizzate per scopi popolari in passato e oggi. Con Valéry Poirot, guida alpina.

Espanol :

Un paseo por el pueblo de Le Valtin y su valle glaciar, para descubrir las plantas utilizadas con fines populares en el pasado y en la actualidad. Con Valéry Poirot, guía de montaña.

L’événement Usages et histoires des plantes sauvages comestibles Stosswihr a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster