Usine Armodo Usine Atticora La Mure
Usine Armodo Usine Atticora La Mure vendredi 3 avril 2026.
Usine Armodo
Usine Atticora 1240 route les Révoulins La Mure Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03 22:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Armodo, le réseau des art à mode doux, vient s’immiscer dans l’usine Atticora pour un spectacle unique et pluridisciplinaire créé spécifiquement pour le lieu.
.
Usine Atticora 1240 route les Révoulins La Mure 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes doucesmobilites@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Armodo, the soft art network, takes over the Atticora factory for a unique, multi-disciplinary show created specifically for the venue.
L’événement Usine Armodo La Mure a été mis à jour le 2026-02-13 par Matheysine Tourisme