Usine Armodo Usine Atticora La Mure

Usine Armodo

Usine Atticora 1240 route les Révoulins La Mure Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 22:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Armodo, le réseau des art à mode doux, vient s’immiscer dans l’usine Atticora pour un spectacle unique et pluridisciplinaire créé spécifiquement pour le lieu.

Usine Atticora 1240 route les Révoulins La Mure 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes doucesmobilites@gmail.com

English :

Armodo, the soft art network, takes over the Atticora factory for a unique, multi-disciplinary show created specifically for the venue.

