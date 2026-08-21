Usine de traitement d’eau potable, Usine de production d’eau potable, Renaison

Informations pratiques

Usine de traitement d’eau potable Samedi 19 septembre, 09h30, 10h45, 13h30, 14h45 Usine de production d’eau potable Loire

Limité à 15 personnes, chaussures fermées, dès 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

L’usine de production d’eau potable de Roannaise de l’Eau, exemplaire en matière d’optimisation énergétique, ouvre ses portes au grand public à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau. Cette usine produit 20 000 m3 d’eau par jour et alimente 39 communes roannaises en eau potable, soit 100 000 personnes. Mise en service en 2014, elle a été conçue dans le respect de l’environnement. L’usine est la première en France à présenter un bilan énergétique neutre.

Venez découvrir la production de cette eau si précieuse, disponible 24h/24 simplement en ouvrant son robinet !

Usine de production d’eau potable 692 route des barrages 42370 Renaison Renaison 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477685431 http://www.roannaise-de-leau.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.roannaise-de-leau.fr/inf-eau/journees-du-patrimoine/ »}] Parking, accès PMR

L’usine de production d’eau potable de Roannaise de l’Eau, exemplaire en matière d’optimisation énergétique, ouvre ses portes au grand public à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau. Cette usine…

© Roannaise de l’Eau