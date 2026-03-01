Usines ouvertes Timac Agro France Timac Agro France Quemper-Guézennec
Usines ouvertes Timac Agro France Timac Agro France Quemper-Guézennec vendredi 20 mars 2026.
Usines ouvertes Timac Agro France
Timac Agro France Lieu-dit La Rive Quemper-Guézennec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 10:30:00
fin : 2026-03-20 12:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Découvrez l’excellence industrielle de notre région lors de l’événement Usines Ouvertes. Les 20 et 21 mars 2026, de nombreuses usines de la région ouvrent leurs portes au grand public pour partager leur savoir-faire, leurs innovations et leur passion pour l’industrie.
Allez à la rencontre de Timac Agro France, leader mondial dans la nutrition des sols, des plantes et des animaux, situé à Quemper-Guézennec. Fondée en 1963, ce site industriel breton est un véritable pilier de l’innovation en matière de nutrition végétale et de production animale. il est également le berceau de fabrication de biostimulants, des solutions innovantes. Uniquement sur réservation. .
Timac Agro France Lieu-dit La Rive Quemper-Guézennec 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Usines ouvertes Timac Agro France Quemper-Guézennec a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol