Usines ouvertes Timac Agro France Timac Agro France Quemper-Guézennec

Usines ouvertes Timac Agro France

Timac Agro France Lieu-dit La Rive Quemper-Guézennec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 10:30:00

fin : 2026-03-20 12:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Découvrez l’excellence industrielle de notre région lors de l’événement Usines Ouvertes. Les 20 et 21 mars 2026, de nombreuses usines de la région ouvrent leurs portes au grand public pour partager leur savoir-faire, leurs innovations et leur passion pour l’industrie.

Allez à la rencontre de Timac Agro France, leader mondial dans la nutrition des sols, des plantes et des animaux, situé à Quemper-Guézennec. Fondée en 1963, ce site industriel breton est un véritable pilier de l’innovation en matière de nutrition végétale et de production animale. il est également le berceau de fabrication de biostimulants, des solutions innovantes. Uniquement sur réservation. .

Timac Agro France Lieu-dit La Rive Quemper-Guézennec 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Usines ouvertes Timac Agro France Quemper-Guézennec a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol