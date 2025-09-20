Usines, tramways et paysages urbains : singularités mulhousiennes Ville Mulhouse

Nombre de places limitées. Lieu de départ et d’arrivée : 93 rue de la Mertzau, 68100 Mulhouse

À bord d’un autobus Chausson restauré, en service de 1962 à 1977, vous découvrirez d’anciens sites industriels approvisionnés dès 1882 par le tramway, construit dans ce but. La mémoire de ces lieux raconte un épisode de l’histoire architecturale et urbaine mulhousienne.

Commune de Mulhouse 97 rue de la Mertzau, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est 0677977633 https://conseilconsultatifpatrimoinemulhousien.fr [{« type »: « email », « value »: « contact.ccpm68@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « – 06 77 97 76 33 »}] La section histoire de Soléa et le conseil consultatif du patrimoine mulhousien font découvrir des aspects originaux de Mulhouse et son patrimoine.

Cette visite itinérante relie différents sites industriels désaffectés et espaces urbains emblématiques d’une ville marquée par le développement du tramway dès la fin du XIXème siècle. À travers le regard croisé de passionnés du patrimoine et de l’histoire des transports, elle propose une lecture originale de l’évolution architecturale et paysagère d’un territoire en mouvement.

© Archives Municipales et Solea