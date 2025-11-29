Usky + Dakeez Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Usky + Dakeez Le Makeda Marseille 5e Arrondissement samedi 29 novembre 2025.

Usky + Dakeez

Samedi 29 novembre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – EUR

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 23:00:00

2025-11-29

Usky & Dakeez au Makeda !

Usky insuffle au rap une poésie empreinte d’adrénaline. Après avoir voyagé en solitaire au fil d’une série de Mixtapes, il réalise un EP, intitulé Rétina, produit par Booba sur son label mythique 92i. L’impact visuel de son rap a des couleurs cinématographiques. Usky aime la plume qui crisse sur le papier vierge, la résonance du mot exact. Dans le milieu très codifié du rap, Usky a suivi un chemin solitaire ; il a développé une identité musicale personnelle à rebours des productions clinquantes et des modes éphémères. Son parcours est hors norme.











Dakeez de son vrai nom Lorenzo Marguin-Mosa, est un auteur-compositeur, interprète et danseur franco-italien originaire de Lyon. À la croisée du R&B, du trapsoul et des influences hip-hop, il façonne un univers où l’émotion brute rencontre une maîtrise technique affûtée.

Le 21 juin 2024, il dévoile son premier Ep Oneira, porté par le succès du single Champagne Cherry. Ce projet marque un tournant et affirme son identité musicale, mêlant mélodies envoûtantes et écriture introspective. Déterminé à garder le contrôle sur son art, il fonde la même année son propre label, AMOUR & SACRIFICE, affirmant ainsi son indépendance dans une industrie en constante évolution.

En janvier 2025, il franchit un nouveau cap avec Superstar, un single qui rencontre un succès fulgurant et assoit sa place parmi les artistes émergents du R&B francophone.









Artiste complet, Dakeez s’illustre aussi par son passé de danseur.

Quadruple champion de France de Hip-Hop, champion d’Europe de Street Dance et finaliste des championnats du monde à Phoenix (USA), il a partagé la scène avec Justin Bieber, Will.i.Am et Soprano. Son expérience dans la danse apporte une dimension supplémentaire à son art et renforce son approche du rythme et de la performance. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Usky & Dakeez at the Makeda!

German :

Usky & Dakeez im Makeda!

Italiano :

Usky & Dakeez al Makeda!

Espanol :

¡Usky & Dakeez en el Makeda!

