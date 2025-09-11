USP Causerie du lundi « Allergies et intolérances alimentaires » Villefranche-de-Rouergue
USP Causerie du lundi « Allergies et intolérances alimentaires » Villefranche-de-Rouergue lundi 19 janvier 2026.
USP Causerie du lundi « Allergies et intolérances alimentaires »
17 boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
1
Tarif de base plein tarif
Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-01-19
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-19
Causerie avec Geneviève Demonet, allergologue.
Les causeries du lundi sont animées par Marie-Claire Poussou et Marie-Denise Cabarrot avec Didier Costes à la technique.
Que se passe-t-il lorsque la consommation d’aliments provoque une réaction anormale ? S’agit-il d’une allergie, d’une intolérance, d’une réaction toxique ? Gluten et lactose sont-ils à redouter ? L’allergologue nous aidera à comprendre les mécanismes en jeu, à démêler le vrai du faux et à déchiffrer les étiquettes. 1 .
17 boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com
English :
Talk with Geneviève Demonet, allergist.
German :
Schwätzchen mit Geneviève Demonet, Allergologin.
Italiano :
Parlate con Geneviève Demonet, allergologa.
Espanol :
Charla con Geneviève Demonet, alergóloga.
L’événement USP Causerie du lundi « Allergies et intolérances alimentaires » Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)