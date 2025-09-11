USP Causerie du lundi « Allergies et intolérances alimentaires » Villefranche-de-Rouergue

USP Causerie du lundi « Allergies et intolérances alimentaires »

17 boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Causerie avec Geneviève Demonet, allergologue.

Les causeries du lundi sont animées par Marie-Claire Poussou et Marie-Denise Cabarrot avec Didier Costes à la technique.

Que se passe-t-il lorsque la consommation d’aliments provoque une réaction anormale ? S’agit-il d’une allergie, d’une intolérance, d’une réaction toxique ? Gluten et lactose sont-ils à redouter ? L’allergologue nous aidera à comprendre les mécanismes en jeu, à démêler le vrai du faux et à déchiffrer les étiquettes. 1 .

17 boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

