USP Causerie du lundi « Femmes poétesses dans la littérature occitane »

17 boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Causerie avec Joëlle Ginestet, maître de conférences en langue et littérature occitane.

Les causeries du lundi sont animées par Marie-Claire Poussou et Marie-Denise Cabarrot avec Didier Costes à la technique.

Après quelques « cansos » de trobairitz au Moyen Âge, les femmes auraient pu se détourner définitivement de la langue d’Oc. Or, depuis la création du Félibrige en 1854 et au XXème siècle, on les retrouve collectrices, conteuses, poètes et autrices de proses diverses. 1 .

English :

Talk with Joëlle Ginestet, lecturer in Occitan language and literature.

German :

Causerie mit Joëlle Ginestet, Dozentin für okzitanische Sprache und Literatur.

Italiano :

Conversazione con Joëlle Ginestet, docente di lingua e letteratura occitana.

Espanol :

Coloquio con Joëlle Ginestet, profesora de lengua y literatura occitanas.

