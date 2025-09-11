USP Causerie du lundi « Histoire des carillons de Villefranche-de-Rouergue » Villefranche-de-Rouergue

17 boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Causerie avec Gabriel Birague-Cavaillé.

Les causeries du lundi sont animées par Marie-Claire Poussou et Marie-Denise Cabarrot avec Didier Costes à la technique.

Gabriel Birague-Cavaillé, Président des Amis des Carillons, présentera l’histoire méconnue des deux carillons de notre ville campanaire, Villefranche. Quelle fut l’industrie campanaire depuis le début du XIX ème siècle jusqu’aux années 1960 ? Et aujourd’hui ? 1 .

