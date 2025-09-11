USP Causerie du lundi « Village 12 et l’insertion sociale » Villefranche-de-Rouergue

17 boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Causerie avec Jean-Paul Ginestet.

Les causeries du lundi sont animées par Marie-Claire Poussou et Marie-Denise Cabarrot avec Didier Costes à la technique.

On frappe à la porte de Village 12 pour s’informer, trouver une oreille attentive, sortir de l’isolement, avoir un toit et se loger correctement… Village 12 a 40 ans aujourd’hui et sa porte est toujours ouverte ; quel que soit votre problème, matériel, moral, humain, vous serez toujours bien accueillis, écoutés, aidés, accompagnés. 1 .

17 boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

