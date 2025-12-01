USP Ciné-débat « La Séparation » Villefranche-de-Rouergue

Docu-fiction écrit par Bruno Fuligni et réalisé par François Hans en 2005 sur les 120 ans de la loi dite de Séparation des églises et de l’Etat

En partenariat avec l’association Maison Laïcité 12 et en présence du Député Laurent

Tourné dans l’hémicycle du Palais Bourbon, le film retrace les débats parlementaires de 1905 sur la loi de séparation des Églises et de l’État, soulignant l’importance historique de cette loi fondatrice de la laïcité en France, adoptée le 9 décembre 1905. Leur restitution s’appuie sur des documents historiques authentiques. Le choix d’une narration qui mêle fiction et réalité donne au film des aspects pédagogiques. L’incarnation des grands personnages de l’époque confiée à des acteurs de renom apporte une dramaturgie mettant en perspective les débats de ces parlementaires. Ainsi le spectateur redécouvre un des moments-clés de l’histoire républicaine. L’atout de ce film est de permettre d’appréhender les enjeux de l’époque et de comprendre la portée la loi de 1905 aujourd’hui ! Au fil des décennies, la laïcité s’est affirmée, renforcée, pour devenir un principe essentiel qui caractérise la République française indivisible, laïque, démocratique et sociale .

Rencontre-débat animée par l’association Maison Laïcité 12 Projection gratuite .

English :

Docu-fiction written by Bruno Fuligni and directed by François Hans in 2005 on the 120th anniversary of the law on the « Separation of Church and State »

In partnership with the association « Maison Laïcité 12 » and in the presence of Deputy Laurent

German :

Doku-Fiktion, geschrieben von Bruno Fuligni und gedreht von François Hans im Jahr 2005 über die 120 Jahre des Gesetzes zur Trennung von Kirche und Staat »

In Partnerschaft mit dem Verein « Maison Laïcité 12 » und in Anwesenheit des Abgeordneten Laurent

Italiano :

Film documentario scritto da Bruno Fuligni e diretto da François Hans nel 2005 in occasione del 120° anniversario della legge sulla separazione tra Stato e Chiesa

In collaborazione con l’associazione « Maison Laïcité 12 » e alla presenza del Deputato Laurent

Espanol :

Documental escrito por Bruno Fuligni y dirigido por François Hans en 2005 sobre el 120 aniversario de la ley de separación de la Iglesia y el Estado

En colaboración con la asociación « Maison Laïcité 12 » y en presencia del diputado Laurent

