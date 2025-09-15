USP Conférence Atteindrons-nous les étoiles?

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Non-adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Conférence de Roland LEHOUCQ, sur le thème du voyage cosmique

Le voyage dans l’espace est l’un des thèmes favoris des œuvres de science-fiction. Certains films, comme Star Wars ou Avatar, mettent en scène des vaisseaux fabuleux ou plus plausibles qui permettent d’aller d’une planète à l’autre. Tous font rêver même si nous sentons bien qu’un voyage interstellaire n’est pas pour demain. Alors, qu’en est-il de l’hyperespace, sorte de raccourci spatiotemporel ? Qu’est-ce que l’antimatière ? Et l’antigravité ? Qu’est-ce qui, fondamentalement, nous empêche d’aller explorer le cosmos ? Roland LEHOUCQ proposera un éclairage scientifique, critique et émerveillé.

Roland LEHOUCQ est astrophysicien à l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers du CEA de Saclay. Il enseigne à Sciences Po Paris (campus du Havre) et au master Approche Sociale des Enjeux Énergétiques de Université Paris-Cité. Il a publié de nombreux ouvrages et tient une rubrique scientifique dans la revue de science-fiction Bifrost. Il est président du festival international de science-fiction Les Utopiales . L’astéroïde (31387) LEHOUCQ porte son nom en hommage à son implication dans la diffusion et le partage des connaissances. 8 .

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Roland LEHOUCQ, on the theme of cosmic travel

L’événement USP Conférence Atteindrons-nous les étoiles? Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-02-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)